Uccide l’amante della moglie: "Ho sparato per legittima difesa". Ma la giudice non gli crede (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Lui mi è saltato addosso, la pistola ce l’avevo sempre in mano, non mi è mai caduta; al primo colpo ero steso a terra, Dritan anche per terra, anche durante il secondo colpo. Mi è saltato addosso ed entrambi siamo caduti a terra. Io non l’ho aggredito, ho cercato di difendermi, cercando di togliergli le mani". Sono le parole di Walter Budri alla gip Stefania Donadeonell’interrogatorio di convalida dell’arresto per l’omicidio di Hakaj Dritan, 46 anni, amante della moglie, la notte del 26 ottobre a Garbagnate Milanese. Per la giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 78enne, "l’ipotesi della legittima difesa non è suffragata dalla ricostruzione dei fatti sulla base delle prime indagini svolte". "Una cosa è chiara", secondo la gip. Ilgiorno.it - Uccide l’amante della moglie: "Ho sparato per legittima difesa". Ma la giudice non gli crede Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Lui mi è saltato addosso, la pistola ce l’avevo sempre in mano, non mi è mai caduta; al primo colpo ero steso a terra, Dritan anche per terra, anche durante il secondo colpo. Mi è saltato addosso ed entrambi siamo caduti a terra. Io non l’ho aggredito, ho cercato di difendermi, cercando di togliergli le mani". Sono le parole di Walter Budri alla gip Stefania Donadeonell’interrogatorio di convalida dell’arresto per l’omicidio di Hakaj Dritan, 46 anni, amante, la notte del 26 ottobre a Garbagnate Milanese. Per la, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 78enne, "l’ipotesinon è suffragata dalla ricostruzione dei fatti sulla base delle prime indagini svolte". "Una cosa è chiara", secondo la gip.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l’della: "Ho sparato per legittima difesa". Ma la giudice non gli crede; Omicidio in via Ferarrese, l'assassino ha confessato: "Ecco perché l'ho fatto"; «La pistola era per me stesso, non per uccidere l'di mia»; "Sei l'di mia": locon una grossa chiave inglese;la figlia, arrestato: miaaveva ammesso tradimento;figlia e presuntodellaa Torremaggiore, il fratello di Massimo De Santis: «Tra i due nes; Approfondisci 🔍

Uccide l’amante della moglie: "Ho sparato per legittima difesa". Ma la giudice non gli crede

(ilgiorno.it)

"Lui mi è saltato addosso, la pistola ce l’avevo sempre in mano, non mi è mai caduta; al primo colpo ero steso a terra, Dritan anche per terra, anche durante il secondo colpo. Mi è saltato addosso ed ...

Il pensionato che litiga con l'amante della moglie e lo uccide con un colpo di pistola al petto

(today.it)

Tragica lite culminata con un omicidio a Garbagnate Milanese. La vittima è Hakaj Dritan, 45 anni. Walter Budri è stato arrestato per il delitto ...

Spara e uccide l’amante della moglie che era entrato in casa di notte, i vicini: “Avevano litigato più volte”

(fanpage.it)

L’omicidio è avvenuto a Garbagnate Milanese, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Walter Budri avrebbe inseguito sul pianerottolo Hakaj – il presunto amante della moglie- ferendolo a morte ...

Tragedia, uccide l’amante della moglie: dove e cosa è successo

(bigodino.it)

Una lite tra un 78enne e il presunto amante della moglie si conclude tragicamente a Garbagnate Milanese: un morto ...