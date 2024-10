Trump vestito da spazzino, 2° replica a Biden in poche ore: "250 mln di statunitensi non sono spazzatura, siete l'anima dell'America" - VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo che Joe Biden ha definito i sostenitori di Trump "spazzatura", il tycoon si è prima mostrato alla guida di un camion dei rifiuti, poi si è vestito da spazzino “Non siete spazzatura vi chiamo il cuore e l’anima dell’America”, ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Wisconsin repl Ilgiornaleditalia.it - Trump vestito da spazzino, 2° replica a Biden in poche ore: "250 mln di statunitensi non sono spazzatura, siete l'anima dell'America" - VIDEO Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo che Joeha definito i sostenitori di", il tycoon si è prima mostrato alla guida di un camion dei rifiuti, poi si èda“Nonvi chiamo il cuore e l’”, ha detto Donaldnel corso di un comizio in Wisconsin repl

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 “Non siete spazzatura vi chiamo il cuore e l’anima dell’America”, ha detto Trump nel corso di un comizio in Wisconsin replicando a Joe Biden. Trump è salito sul ...

Trump a bordo di un camion della spazzatura sfrutta la gaffe di Biden 31 ottobre 2024 Green Bay, 31 ott. - La spazzatura da problema a opportunità per Donald Trump. Il candidato repubblicano alla pres ...

