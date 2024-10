Tennis, Parigi Bercy: Zverev contro Fils – La diretta e i risultati in tempo reale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutto pronto a Parigi per la sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fils. Il tedesco Alexander Zverev è agli ottavi dopo il successo con l’olandese Tallon Griekspoor (7-6, 6-3). Il francese Arthur Fils è invece approdato agli ottavi dopo aver battuto Jan-Lennard Struff (6-3, 6-4). L’ultima partita tra i due risale allo scorso luglio, agli ATP di Amburgo, quando Zverev aveva battuto per 1-2 Fils. Il francese ha vinto solo uno dei tre match disputati contro il tedesco. Attualmente il Zverev viene considerato favorito da tutti i principali bookmaker. Entrambi prediligono impugnare la racchetta con la mano destra. Parigi Bercy: la sconfitta di Medvedev e il ritiro di Sinner Il match rappresenta un’ulteriore passo nella corsa che potrebbe portare Zverev a raggiungere il secondo posto del ranking mondiale. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutto pronto aper la sfida tra Alexandere Arthur. Il tedesco Alexanderè agli ottavi dopo il successo con l’olandese Tallon Griekspoor (7-6, 6-3). Il francese Arthurè invece approdato agli ottavi dopo aver battuto Jan-Lennard Struff (6-3, 6-4). L’ultima partita tra i due risale allo scorso luglio, agli ATP di Amburgo, quandoaveva battuto per 1-2. Il francese ha vinto solo uno dei tre match disputatiil tedesco. Attualmente ilviene considerato favorito da tutti i principali bookmaker. Entrambi prediligono impugnare la racchetta con la mano destra.: la sconfitta di Medvedev e il ritiro di Sinner Il match rappresenta un’ulteriore passo nella corsa che potrebbe portarea raggiungere il secondo posto del ranking mondiale.

