Tennis Il doppio si rivela ancora decisivo | Ctc batte Catania e vede i playoff

La vittoria contro il Cus Catania con il punteggio di 3-1 rappresenta un passo fondamentale in chiave salvezza per il Club Tennis Ceriano e una porta che si apre con vista playoff. Ma soprattutto un successo che rafforza la posizione del club brianzolo nelle parti alte della classifica del girone 2 di A2. Nel primo singolare di giornata, Maria Aurelia Scotti ha sconfitto Noemi La Cagnina con il punteggio di 6-4 6-3. A seguire, Carola Cavelli ha provato senza successo a contrastare il gioco di Miriana Tona che si è imposta per 6-3 6-4. Il nuovo vantaggio di Ceriano è arrivato per mano di Rachele Zingale che ha avuto la meglio su Giulia Paternò in tre set (6-4 2-6 6-3). Come spesso accade è stato il doppio a essere decisivo per le sorti della sfida.

