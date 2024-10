Anticipazionitv.it - Temptation Island 2024, Alfred Ekhator smaschera Sofia Costantini: la verità sui presunti viaggi prenotati da lei

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo l’esperienza aha fatto chiarezza su alcuni dettagli della sua relazione con, la tentatrice con cui ha avuto una breve frequentazione dopo aver lasciato Anna Acciardi. Durante un’apparizione a Uomini e Donne,aveva raccontato che i due stavano organizzandoinsieme, mostrando anchebigliettiper New York e Parigi. Tuttavia,ha svelato un retroscena sorprendente su Instagram: avrebbe scoperto che il biglietto per New York sarebbe “falsificato” e che, riguardo a Parigi,stessa avrebbe confessato di non aver mai fatto la prenotazione. Le dichiarazioni digettano nuova luce sulla vicenda, lasciando spazio a riflessioni sull’autenticità di questo legame.