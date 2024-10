Quotidiano.net - Taylor Mega furiosa: la sorella e l’ex “partiti per un viaggio romantico. Le mer*e dell’anno”

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024)rossa di rabbia. Dopo la comparsa nel video di l’infanzia difficile di un benestante, l’ultimo pezzo di Fedez nel dissing con Tony Effe, e l’ammissione di aver avuto rapporti sessuali con il rapper di Rozzano (al tempo ancora sposato con Chiara Ferragni),concorrente dell’Isola dei Famosi è tornata a far parlare sè. Compleanno amaro Oggi, in occasione del suo 31esiamo compleanno, l’influencer ha, come di consueto, condiviso su Instagram gli auguri di amici e fan. L’aria di festa e amore sul profilo diè però durata giusto una manciata di stories prima di finire in una lunga invettiva contro lafidanzato, colpevoli di essereinsieme per un. “La sera del mio compleanno, quanto sei carina per questo splendido regalo”.