Stretta sulle sale da gioco. Nuovi orari e regole: "Fermiamo la ludopatia" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ordinanza del sindaco Emanuele Antonelli che stabilisce gli orari di esercizio dell’attività delle sale gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro: saranno in funzione dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi. Nelle ore di sospensione del funzionamento, gli apparecchi devono essere spenti tramite l’interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili. L’ordinanza è stata illustrata dal sindaco alla presenza del generale Crescenzo Sciaraffa, comandante provinciale della Guardia di finanza e del tenente colonnello Daniele Marra, comandante delle Fiamme Gialle di Busto. "Non abbiamo avuto dubbi sulla necessità di questo provvedimento che ci è stato suggerito dalla Guardia di Finanza e che è già stato adottato da altre città del territorio – ha detto il sindaco Antonelli -. Ilgiorno.it - Stretta sulle sale da gioco. Nuovi orari e regole: "Fermiamo la ludopatia" Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ordinanza del sindaco Emanuele Antonelli che stabilisce glidi esercizio dell’attività dellee di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro: saranno in funzione dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi. Nelle ore di sospensione del funzionamento, gli apparecchi devono essere spenti tramite l’interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili. L’ordinanza è stata illustrata dal sindaco alla presenza del generale Crescenzo Sciaraffa, comandante provinciale della Guardia di finanza e del tenente colonnello Daniele Marra, comandante delle Fiamme Gialle di Busto. "Non abbiamo avuto dubbi sulla necessità di questo provvedimento che ci è stato suggerito dalla Guardia di Finanza e che è già stato adottato da altre città del territorio – ha detto il sindaco Antonelli -.

