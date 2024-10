Superguidatv.it - Splendida Cornice con Geppi Cucciari, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 31 ottobre 2024

Leggi tutto 📰 Superguidatv.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ““, il people show condotto datorna in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte lee gliprotagonistisecondadi stasera,31puntate, leeddel 3131dalle ore 21.20 va in onda la secondadi ““, il people show condotto dasu Rai3. Dopo il grandissimo successoprima, la conduttrice torna in onda con unache si preannuncia imperdibile. Super ospite il premio Oscar Paolo Sorrentino tornato nelle sale cinematografiche con il film “Parthenope”. Non solo, ospitepuntate anche Monica Guerritore, l’attrice protagonistaserie “Inganno” che sta spopolando su Netflix e sui social.