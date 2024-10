Sincero su me e Shaila Grande Fratello la confessione di Lorenzo a Mariavittoria

Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Gatta eSpolverato,Spolverato eGatta. Ilè tutto qui? Qualcuno inizia a pensarlo e la cosa, forse, non è poi così positiva per le sorti del reality di Alfonso Signorini che, almeno per ora, non sta ottenendo risultati top per quanto riguarda gli ascolti. Quale è il punto? La questione è semplice: il pubblico già si è fatto vivo, criticando alcuni comportamenti dell’ex velina e del modello. La dinamica che ha portato i due a diventare una ‘coppia’ all’interno della Casa è stata al centro del dibattito in queste settimane. La voglia matta di flirtare diGatta prima conSpolverato, poi con Javier Martinez, prima cercato poi mollato con un “era solo lavoro”. Inoltre l’atteggiamento che la nuova coppia sta avendo non piace agli altri inquilini.