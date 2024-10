"Signora, l’esito negativo che ha ricevuto non è corretto", ad Aosta errori nei test di gravidanza (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Signora, guardi che l’ esito negativo del test di Beta Hcg che ha ricevuto due giorni fa non è corretto. In realtà ci siamo, lei è in stato di gravidanza ». A chiamare è il laboratorio analisi dell’ ospedale regionale Parini di Aosta . A rispondere sono due donne inserite in un percorso di fecondazione artificiale . Il problema al sistema che analizza i campioni di sangue è emerso tra la Feedpress.me - "Signora, l’esito negativo che ha ricevuto non è corretto", ad Aosta errori nei test di gravidanza Leggi tutto 📰 Feedpress.me (Di giovedì 31 ottobre 2024) «, guardi che l’ esitodeldi Beta Hcg che hadue giorni fa non è. In realtà ci siamo, lei è in stato di». A chiamare è il laboratorio analisi dell’ ospedale regionale Parini di. A rispondere sono due donne inserite in un percorso di fecondazione artificiale . Il problema al sistema che analizza i campioni di sangue è emerso tra la

«Signora, guardi che l’ esito negativo del test di Beta Hcg che ha ricevuto due giorni fa non è corretto. In realtà ci siamo, lei è in stato di ...

Esiti test di gravidanza invertiti, "errore umano del fornitore"

"Chi ci ha fornito il materiale ha probabilmente compiuto dal punto di vista della procedura un errore umano e ci ha fornito 11 codici sbagliati, per fortuna otto non sono neanche stati consegnati. (A ...

