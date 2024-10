Sgomberati due alloggi Atc occupati abusivamente a Torino: allontanati due nuclei familiari (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nuova operazione congiunta della Polizia Locale e di Stato con Atc in via Ghedini a Torino, dopo quella di martedì scorso. Nella giornata di giovedì 31 ottobre due alloggi occupati abusivamente sono stati recuperati nel complesso popolare nel quartiere Barriera di Milano. Sono stati allontanati Torinotoday.it - Sgomberati due alloggi Atc occupati abusivamente a Torino: allontanati due nuclei familiari Leggi tutto 📰 Torinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nuova operazione congiunta della Polizia Locale e di Stato con Atc in via Ghedini a, dopo quella di martedì scorso. Nella giornata di giovedì 31 ottobre duesono stati recuperati nel complesso popolare nel quartiere Barriera di Milano. Sono stati

Sgomberati due alloggi Atc occupati abusivamente a Torino: allontanati due nuclei familiari

Nuova operazione congiunta della Polizia Locale e di Stato con Atc, dopo quella di martedì scorso, in via Ghedini a Torino. Nella giornata di giovedì 31 ottobre due alloggi occupati abusivamente sono ...

Alloggi occupati da abusivi, Atc accelera: uno sgombero al mese per liberare più case

In via Aosta, ad Aurora, altri 7. E in via Arquata, proprio dietro la sede Atc, dove ci sono un’altra decina di alloggi da ridare alla città. Solo nella prima parte del 2024, le operazioni ...

Fino a 15mila euro per uno sgombero, liberato un alloggio ogni 8 giorni: dove sono le case Atc occupate

Viaggio nel mondo di Atc e delle sue 30mila case di Torino e area metropolitana. Cosa c’è dietro alla macchina degli sgomberi e qual è il danno economico. Tra il 2023 e il 2024 sono stati recuperati 9 ...

Abusivi nelle case Atc, 4 alloggi sgomberati a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - Altri 4 alloggi occupati abusivamente sono ... Gli appartamenti sgomberati - spiega l'Atc - "verranno messi in sicurezza e presto saranno disponibili per la Città ...