Lettera43.it - Roma, anziana mangia una zuppa e muore avvelenata dal botulino: aperta un’indagine

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una donnaè morta a fine settembre per avvelenamento da, dopo averto unadi carciofi comprata al supermercato. La vicenda è avvenuta ae adesso, un mese dopo, è stata. A rivelarlo è stato il quotidiano Repubblica, che ha spiegato come la procura abbia deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Intanto i carabinieri del Nas stanno indagando per ricostruire quanto successo. Anche la figlia dell’donna ha assaggiato la stessa ministra ed è stata ricoverata in ospedale. Si indaga sulla provenienza del batterio I familiari della vittima hanno denunciato quanto accaduto e si è arrivati all’apertura dell’indagine.