Roma 6 esperienze gratuite da vivere nella Capitale | ecco i posti da non perdere 

Leggi tutto 📰 Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è una città splendida che custodisce piccoli tesori da poter visitare gratuitamente,ne 6 tra i più belli per passare una giornata diversa dal solito e scoprire qualcosa di più sulla: L’incredibile illusione ottica della cupola che non c’è,Chiesa di Sant’Ignazio a– Foto: Shutterstock Il cambio della Guardia al Quirinale: avviene ogni domenica pomeriggio alle 18 in estate, alle 16 in inverno ed è accompagnata dalla banda della Guardia di Finanza. I Corazzieri, a cavallo, eseguono una coreografia da non perdere. L’illusione ottica di Via Piccolomini: percorrendo la strada, situata nel quartiere Aurelio, la cupola di San Pietro, più ci si avvicina, più sembra allontanarsi Lo sparo del cannone al Gianicolo: l’appuntamento è ogni giorno alle 12:00, la tradizione risale a Papa Pio IX e al 1846.