Risse, furti e droga: c’è anche Terni nei controlli della polizia in tutta Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Presente anche Terni nelle diverse città in tutta Italia dove la polizia ha effettuato operazioni per contrasto alla criminalità Nello specifico, durante l’intervento nella zona della movida tra piazza dell’Olmo e largo Ottaviani, gli agenti hanno tratto in arresto un minore in possesso di 300 Ternitoday.it - Risse, furti e droga: c’è anche Terni nei controlli della polizia in tutta Italia Leggi tutto 📰 Ternitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Presentenelle diverse città indove laha effettuato operazioni per contrasto alla criminalità Nello specifico, durante l’intervento nella zonamovida tra piazza dell’Olmo e largo Ottaviani, gli agenti hanno tratto in arresto un minore in possesso di 300

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: c’èTerni nei controlli della polizia in tutta Italia; Criminalità minorile, maxi blitz della polizia: bullismo,e violenza sui social;in via Roma: "Chiediamoci chi c’è dietro"; Milano, 48 arresti in 48 ore:nei negozi e rapine con lo spray al peperoncino; Condannato sei volte per: uomo espulso da Treviso e rimpatriato dopo 12 anni da criminale; Alcol,: una notte nella malamovida di Palermo; Approfondisci 🔍

Risse, rapine e spaccio ad opera di minori: maxi blitz anche a Napoli

(msn.com)

Atti di bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. Sono qu ...

Droga e risse tra bande, l’allarme sicurezza che preoccupa Palermo

(ilsole24ore.com)

I garagisti di Palermo negli ultimi mesi sono molto contenti: gli affari sono cresciuti parecchio soprattutto per la notevole affluenza di Panda, la ...

Droga, coltelli e mazze per picchiare: operazione anti baby gang, 19 arresti a Milano

(milanotoday.it)

La maxi operazione di polizia condotta in diverse province italiane. A Milano, nel 2023, in crescita i minori denunciati o arrestati per rapine, minacce e lesioni ...

Controlli antidroga da Trieste a Messina: a Terni arrestato minore per spaccio

(umbria24.it)

C’è anche Terni nell’operazione diffusa su tutto il territorio d’Italia, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile e dei correlati fenomeni di devianza e disagio che hanno fatto registrare, ...