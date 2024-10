Gaeta.it - Richiesta di stato di emergenza in Liguria dopo le calamità: i dettagli della situazione attuale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regionesta affrontando gravi conseguenze a causa degli eventi climatici avversi che hanno colpito il territorio tra il 5 settembre e il 27 ottobre. Alessandro Piana, presidente ad interimRegione, ha formalizzato ladi dichiarazione didi. Questo passaggio, coordinato con la presidenza del Consiglio dei ministri e il dipartimento nazionaleProtezione civile, è essenziale per attivare le misure necessarie a fronteggiare i danni ingenti subiti a livello territoriale, in particolare nelle aree più vulnerabili. I danni provocati dal maltempo Negli ultimi mesi, il maltempo ha causato esondazioni e frane in molte aree, con un impatto devastante sull’albenganese, in valle Stura, nella città metropolitana di Genova e nel savonese, specialmente in Val Bormida.