Ricercato per il tentato omicidio della moglie: arrestato 50enne, rintracciato in un palazzo nel centro di Bari (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ai carabinieri che lo hanno fermato mentre usciva da un palazzo nel centro di Bari avrebbe detto: "Mi avete tolto un peso". Così è finita, due giorni fa nel capoluogo pugliese, la latitanza di un 50enne, Ricercato dopo la condanna per il tentato omicidio della moglie, avvenuto nel gennaio 2020 a Baritoday.it - Ricercato per il tentato omicidio della moglie: arrestato 50enne, rintracciato in un palazzo nel centro di Bari Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ai carabinieri che lo hanno fermato mentre usciva da unneldiavrebbe detto: "Mi avete tolto un peso". Così è finita, due giorni fa nel capoluogo pugliese, la latitanza di undopo la condanna per il, avvenuto nel gennaio 2020 a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per ildella: arrestato 50enne, rintracciato in un palazzo nel centro di Bari; Tenta di soffocare la, poi fugge. I carabinieri lo rintracciano a Bari dopo tre anni, lui: “Mi avete tolto un peso”; Tentò di uccidere lada tre anni, arrestato a Bari; Tento' di soffocare lanel sonno, arrestato a Bari cinquantenneda oltre 3 anni;in Turchia perpremeditato arrestato dalla polizia sul traghetto a Intra; Cesena, furia dello straniero sulla: la prende a martellate poi le strappa l'orecchio a morsi; Approfondisci 🔍

Ricercato per il tentato omicidio della moglie: arrestato 50enne, rintracciato in un palazzo nel centro di Bari

(baritoday.it)

L'uomo, originario della provincia di Reggio Emiliano, nel 2020 aveva cercato di soffocare la moglie e per questo era poi stato condannato. Evaso dai domiciliari, aveva fatto perdere le sue tracce dal ...

Tenta di soffocare la moglie, poi fugge. I carabinieri lo rintracciano a Bari dopo tre anni, lui: “Mi avete tolto un peso”

(msn.com)

Reggio Emilia, il 50enne si nascondeva nel capoluogo pugliese, in un palazzo del centro: portato in carcere. Era ricercato da tre anni per tentato omicidio. A salvare la mamma, in quell’occasione, era ...

Tentò di uccidere la moglie a Bibbiano: latitante arrestato a Bari

(reggionline.com)

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Era un caso che aveva destato molto scalpore, un tentato omicidio in ambito famigliare, così come la successiva fuga del 50enne che ne era stato protagonista. Ora la latitan ...

Arrestato dopo il tentato omicidio della moglie: le parole inquietanti dette alla polizia

(donnaglamour.it)

La vicenda. Dopo aver accoltellato più volte la moglie, Mark Taylor è stato fermato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo essere fuggito dalla scena del crimine con il figlio ...