Pokémon GCC Pocket è disponibile sui dispositivi mobile (Di giovedì 31 ottobre 2024) The Pokémon Company lancia il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, una nuova app free-to-start per iOS e Android che porta l'esperienza del collezionismo di carte Pokémon in un formato digitale innovativo. Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket è ora disponibile in tutto il mondo, offrendo ai fan un modo completamente nuovo di aprire buste di espansione, scoprire carte con effetti visivi speciali e godersi battaglie rapide direttamente dal proprio dispositivo mobile. Il trailer appena pubblicato offre un'anteprima delle funzionalità dell'app. Con la prima espansione, Geni Supremi, i fan potranno collezionare e utilizzare Pokémon classici della regione di Kanto.

Debutta finalmente in Italia l'atteso gioco GCC Pokémon Pocket che porta nella dimensione di un'app per smartphone Android e iPhone tutte le dinamiche dei giochi di carte collezionabili (GCC) Pokémon.

Da oggi il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, o per gli amici GCC Pokémon Pocket, è disponibile in Italia su dispositivi mobile iOS e Android, offrendo ai giocatori un nuovo modo per collazionare carte.

Aprire buste di espansione, far crescere la tua collezione e lottare sono tutti aspetti fondamentali del Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon Pocket.

Oggi The Pokémon Company celebra l'uscita dell'attesissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, una nuova app free-to-start per iOS e Android che reinventa l'esperienza di collezionare le carte.