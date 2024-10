Thesocialpost.it - Piena del Po, la Protezione civile lancia l’allarme

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladell’Emilia-Romagna e Arpae hanno diramato un’allerta arancione per il territorio ferrarese, valida dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani, per il rischio di piene dei corsi d’acqua. La preoccupazione è rivolta principalmente al fiume Po, il cui livello nelle pianure orientali e lungo le rive è previsto superare la soglia 2, interessando anche i rami del Delta. Transito dellasenza precipitazioni significative Sebbene per domani non siano previsti fenomeni meteorologici rilevanti, la criticità idraulica è legata al passaggio delladel Po. L’attenzione si concentra quindi sulle aree di pianura e lungo la costa ferrarese, dove il transito del picco potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza idraulica. L'articolodel Po, laproviene da The Social Post.