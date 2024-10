Pianeta donna – Puntata del 31/10/2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’ultima intervista rilasciata da Viviana Kasam, Presidente di Milan Longevity Summit e BrainCircle Italia, è al centro della nona Puntata di Pianeta donna, il nuovo format dell’Italpress che ha come protagoniste le donne. Nel nuovo numero Carola Salvato dialoga con Viviana Kasam, venuta a mancare il 29 ottobre. “Condivido questa bellissima intervista a memoria di una donna straordinaria – scrive Carola Salvato – La volontà può tutto. Anche sciogliere la neve al sole. Siamo missione, identificarla un dono immenso. Viviana ci è riuscita. Queste le domande attorno alle quali è girata la nostra intervista. L’essenza è nel non detto, lo so”. mgg/gsl/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Pianeta donna – Puntata del 31/10/2024 Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’ultima intervista rilasciata da Viviana Kasam, Presidente di Milan Longevity Summit e BrainCircle Italia, è al centro della nonadi, il nuovo format dell’Italpress che ha come protagoniste le donne. Nel nuovo numero Carola Salvato dialoga con Viviana Kasam, venuta a mancare il 29 ottobre. “Condivido questa bellissima intervista a memoria di unastraordinaria – scrive Carola Salvato – La volontà può tutto. Anche sciogliere la neve al sole. Siamo missione, identificarla un dono immenso. Viviana ci è riuscita. Queste le domande attorno alle quali è girata la nostra intervista. L’essenza è nel non detto, lo so”. mgg/gsl/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

