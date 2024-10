Thesocialpost.it - Neonati sepolti in giardino: i Ris tornano nella villetta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri dei Ris di Parma sono tornati ieri mattinacasa di Vignale di Traversetolo, piccolo centro in provincia di Parma, per fare ulteriori accertamentidelicata vicenda che ha scosso l’opinione pubblica.casa sono stati ritrovati i resti di due, una scoperta macabra che ha portato all’avvio di un’indagine in cui è coinvolta Chiara Petrolini, la donna accusata di omicidio e soppressione di cadavere. Petrolini, attualmente agli arresti domiciliari in un’altra abitazione, è al centro delle indagini per aver, secondo l’accusa, compiuto gesti estremi nei confronti dei due. Gli inquirenti sperano di ottenere elementi determinanti per far luce sulla tragedia, utilizzando nuove analisi scientifiche che potrebbero rispondere alle numerose domande rimaste ancora senza risposta.