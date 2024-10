Morì dopo il vaccino AstraZeneca, i pm: “Camilla Canepa poteva essere salvata, cinque medici devono andare a processo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) La richiesta dall’accusa si riferisce ai due ricoveri della studentessa di Sestri Levante nel pronto soccorso di Lavagna. Le difese: “Nessuno ci aveva fornito le linee guida sul trattamento della trombosi cerebrale scatenata da quel tipo di immunizzazione” Repubblica.it - Morì dopo il vaccino AstraZeneca, i pm: “Camilla Canepa poteva essere salvata, cinque medici devono andare a processo” Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La richiesta dall’accusa si riferisce ai due ricoveri della studentessa di Sestri Levante nel pronto soccorso di Lavagna. Le difese: “Nessuno ci aveva fornito le linee guida sul trattamento della trombosi cerebrale scatenata da quel tipo di immunizzazione”

La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone indagate nell'inchiesta sulla morte di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante morta nel giugno 2021 all'osp ...

La vittima, un 35enne agrigentino, si era sottoposto all'inoculazione nell'aprile 2021. La morte dovuta ad una miocardite ...

Morto dopo vaccino AstraZeneca, indennizzo alla famiglia Le conseguenze della vaccinazione anti Covid La differenza tra indennizzo e risarcimento Morto dopo vaccino AstraZeneca, indennizzo alla ...

Il Ministero della Salute ha riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino anti-Covid Astrazeneca e la morte di un 35enne originario ... 2021 e il decesso è avvenuto dieci ...