Lanazione.it - Mirco Magnani: il musicista toscano torna in Italia con due date

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - A metà del cammino. Tra bestia e superuomo, animale e genio. E' il grande meriggio nietzschiano - Der Grobe Mittag, in tedesco - quello cantato da, il figliol prodigo:doc, ma berlinese d'adozione, dopo essere stato membro e compositore di Minox, Technophonic Chamber Orchestra. 4DKiller e del progetto solista T.C.O, nel 2009 si è trasferito con la pittrice Valentina Bardazzi in Germania, dove ha fondato l'etichetta Undogmatisch in collaborazione con Ernesto Tomasini, Lukas Trzcinski e Carlo Domenico Valyum. Il suo ritorno inper due- la tappa fiorentina è prevista sabato 2 novembre al Circolo Arci Progresso di Firenze, ore 21.