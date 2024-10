Milano: Delvis Unlimited presenta Metallica, l’installazione che combina design e arte. Utilità ed estetica (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da sempre i metalli hanno esercitato un’influenza significativa sul genere umano. Nella storia, nel corso delle sue epoche, i metalli hanno contrassegnato di volta in volta lo sviluppo e l’evoluzione della vita dell’uomo. E’ partendo da questo elemento chimico che conduce l’elettricità, dotato di lucentezza, malleabile e duttile, capace di riflettere con efficacia una porzione molto significativa della luce che lo colpisce, che Delvis Unlimited presenta Metallica. Un’installazione – il cui opening sarà martedì 12 novembre – che sviluppa nuove forme di dialogo e simbiosi con e tra diversi talenti: Derek Castiglioni, Duccio Maria Gambi, Stefano Del Vecchio, Matteo Cibic. Tpi.it - Milano: Delvis Unlimited presenta Metallica, l’installazione che combina design e arte. Utilità ed estetica Leggi tutto 📰 Tpi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da sempre i metalli hanno esercitato un’influenza significativa sul genere umano. Nella storia, nel corso delle sue epoche, i metalli hanno contrassegnato di volta in volta lo sviluppo e l’evoluzione della vita dell’uomo. E’ pndo da questo elemento chimico che conduce l’elettricità, dotato di lucentezza, malleabile e duttile, capace di riflettere con efficacia una porzione molto significativa della luce che lo colpisce, che. Un’installazione – il cui opening sarà mdì 12 novembre – che sviluppa nuove forme di dialogo e simbiosi con e tra diversi talenti: Derek Castiglioni, Duccio Maria Gambi, Stefano Del Vecchio, Matteo Cibic.

Delvis Unlimited presenta l’installazione Metallica

Una nuova forma di dialogo con e tra diversi talenti capaci di trasformare l’ordinario in straordinario…alla Galleria Delvis Unlimited.

Metallica, l’installazione che combina design e arte

che Delvis Unlimited presenta Metallica. Un’installazione. il cui opening sarà martedì 12 novembre. che sviluppa nuove forme di dialogo e simbiosi con e tra diversi talenti: Derek Castiglioni ...

Delvis Unlimited apre a Brera il suo primo flagship europeo

Delvis Unlimited sbarca in Europa. Per l’apertura del suo flagship store, il brand di arredo che combina arte e design sceglie ...

