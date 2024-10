Liliana Segre, l'intervista: la sofferenza dopo il 7 ottobre, le minacce, la cura della depressione, il primo bacio, i «voti» dei figli e la prima bisnipote (che avrà anche il suo nome) (Di giovedì 31 ottobre 2024) dopo più di un anno dall’attacco di Hamas a Israele, dopo essere stata in silenzio e aver osservato crescere l’odio che ha intorno, la sopravvissuta alla Shoah e senatrice a vita Liliana Segre prende la parola. E qui, per la prima volta, racconta la donna che è diventata dopo il 7 ottobre, dalle minacce che riceve alla speranza cui si attacca con tenacia Vanityfair.it - Liliana Segre, l'intervista: la sofferenza dopo il 7 ottobre, le minacce, la cura della depressione, il primo bacio, i «voti» dei figli e la prima bisnipote (che avrà anche il suo nome) Leggi tutto 📰 Vanityfair.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)più di un anno dall’attacco di Hamas a Israele,essere stata in silenzio e aver osservato crescere l’odio che ha intorno, la sopravvissuta alla Shoah e senatrice a vitaprende la parola. E qui, per lavolta, racconta la donna che è diventatail 7, dalleche riceve alla speranza cui si attacca con tenacia

