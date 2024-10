Lidl ritira le orecchiette alle cime di rapa dai suoi supermercati, a cosa è dovuto il richiamo della pasta (Di giovedì 31 ottobre 2024) ritirato dai supermercati due lotti di pasta per possibile presenza di corpi estranei in metallo: il richiamo di Lidl Italia, coinvolte orecchiette alle cime di rapa Notizie.virgilio.it - Lidl ritira le orecchiette alle cime di rapa dai suoi supermercati, a cosa è dovuto il richiamo della pasta Leggi tutto 📰 Notizie.virgilio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)to daidue lotti diper possibile presenza di corpi estranei in metallo: ildiItalia, coinvoltedi

Corpi estranei metallici nell’orecchiette alle cime di rape: Lidl richiama la pasta dai supermercati

Le confezioni di orecchiette surgelate interessate sono quelle da 500 grammi con il numero di lotto LG271A e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2026 ...

Lidl richiama un lotto di orecchiette alle cime di rapa surgelate Italiamo per possibili corpi estranei metallici ...

