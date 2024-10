Gaeta.it - La vendetta in arrivo: ecco cosa succede nel nuovo episodio di The Family su Mediaset Infinity

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La seconda stagione di “The” continua a catturare l’attenzione degli spettatori con colpi di scena avvincenti e trame intricate. Oggi, giovedì 31 ottobre 2024, il pubblico potrà seguire il quarantaquattresimodella serie sulla piattaforma. I fan sono in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi, in particolare l’incombentedi Aslan e Cihan, mentre la tensione cresce e le alleanze si scoprono fragili. Devin in pericolo e la sete didi Aslan e Cihan La puntata odierna si apre in una atmosfera tesa, con Devin che giace in un letto d’ospedale, incapace di difendersi. La sua condizione instabile attira l’attenzione e preoccupa profondamente i suoi familiari e amici.