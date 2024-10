Gaeta.it - La proposta di web tax del governo Meloni: implicazioni e criticità per le aziende di informazione

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sulla web tax, introdotta dal, sta generando forti preoccupazioni soprattutto tra le piccole imprese del settore dell’online. Queste, considerate fondamentali per la democrazia, rischiano di subire gravi conseguenze a causa di una tassazione che, secondo molti esponenti politici, risulta iniqua e insostenibile. Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, ha espresso le sue preoccupazioni in un’intervista al periodico online “La Nuova Pescara“. Le preoccupazioni di Giulio Sottanelli sulla web tax Sottanelli ha sottolineato che la web tax, per come è stata concepita, rappresenta una iattura per le piccoleoperanti nell’online.