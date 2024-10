La notte di Halloween: film da brividi imperdibili tra classici e novità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 31 ottobre è una data attesa da molti non solo per travestimenti e dolcetti, ma anche per la tradizione di guardare film che incutono paura e suscitano adrenalina. Che si tratti di classici intramontabili o nuove produzioni spaventose, la serata di Halloween è caratterizzata dalla ricerca di racconti che ci tengano con il fiato sospeso. Tra pellicole storiche e recenti successi, la varietà di scelte è davvero vasta. Ecco alcuni dei titoli da non perdere. Frankenstain junior: un cult che ritorna Quest’anno segna il cinquantesimo anniversario dalla prima proiezione di “Frankenstein Junior“, un film che ha affascinato generazioni di spettatori. Diretto da Mel Brooks e basato sull’idea di Gene Wilder, il film è una comica reinterpretazione del romanzo di Mary Shelley. Gaeta.it - La notte di Halloween: film da brividi imperdibili tra classici e novità Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 31 ottobre è una data attesa da molti non solo per travestimenti e dolcetti, ma anche per la tradizione di guardareche incutono paura e suscitano adrenalina. Che si tratti diintramontabili o nuove produzioni spaventose, la serata diè caratterizzata dalla ricerca di racconti che ci tengano con il fiato sospeso. Tra pellicole storiche e recenti successi, la varietà di scelte è davvero vasta. Ecco alcuni dei titoli da non perdere. Frankenstain junior: un cult che ritorna Quest’anno segna il cinquantesimo anniversario dalla prima proiezione di “Frankenstein Junior“, unche ha affascinato generazioni di spettatori. Diretto da Mel Brooks e basato sull’idea di Gene Wilder, ilè una comica reinterpretazione del romanzo di Mary Shelley.

