Juventus Next Gen-Sorrento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus Next Gen-Sorrento, match dello stadio Pozzo-Lamarmora valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. Avvio di stagione disastroso per la formazione bianconera, che ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria per abbandonare le retrovie della classifica e dare una svolta al proprio campionato. Juventus Next Gen-Sorrento, come seguire il match La compagine rossonera, dal suo canto, arriva da soli due punti conquistati nelle ultime quattro gare e spera di tornare al successo in questa occasione per evitare di sprofondare in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256 e in chiaro su Rai Sport HD. Sportface. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La, l’, latv e lodiGen-, match dello stadio Pozzo-Lamarmora valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. Avvio di stagione disastroso per la formazione bianconera, che ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria per abbandonare le retrovie della classifica e dare una svolta al proprio campionato.Gen-, come seguire il match La compagine rossonera, dal suo canto, arriva da soli due punti conquistati nelle ultime quattro gare e spera di tornare al successo in questa occasione per evitare di sprofondare in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256 e in chiaro su Rai Sport HD. Sportface.

Juventus Next Gen Sorrento streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la dodicesima giornata di Serie C 2024/25 La Juventus Next Gen, reduce dalla sconfitta in trasferta contro ...

Neppure il tempo di archiviare la sofferta vittoria, ottenuta al 94' sul Foggia (2-1). Il fitto calendario riporta in campo il Sorrento già giovedì sera (ore 20.30, diretta ...

Arbitro Juventus Next Gen Sorrento: Aleksandar Djurdjevic sarà il direttore di gara della sfida in programma il 31 ottobre a Biella.

Trasferta complicata, anche logisticamente, quella che attende il Sorrento chiamato a sfidare a Biella la Juventus Next Gen domani sera alle 20.30 (diretta su Rai Sport oltre che su Sky e Now).