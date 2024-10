Inchiesta dati rubati, un poliziotto ammette gli accessi abusivi: “Non sono riuscito a dire no. Era uno scambio di favori” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il poliziotto Marco Malerba, interrogato nell'ambito della maxi Inchiesta sui dossieraggi illeciti della Dda di Milano, ha ammesso davanti al gip Fabrizio Filice gli accessi abusivi alle banche dati segrete. Un reato che avrebbe commesso dato il suo legame con Carmine Gallo, ex numero uno della Squadra mobile milanese. "Non sono riuscito a dire di no al mio ex capo" Fanpage.it - Inchiesta dati rubati, un poliziotto ammette gli accessi abusivi: “Non sono riuscito a dire no. Era uno scambio di favori” Leggi tutto đź“° Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) IlMarco Malerba, interrogato nell'ambito della maxisui dossieraggi illeciti della Dda di Milano, ha ammesso davanti al gip Fabrizio Filice glialle banchesegrete. Un reato che avrebbe commesso dato il suo legame con Carmine Gallo, ex numero uno della Squadra mobile milanese. "Nondi no al mio ex capo"

