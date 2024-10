Gamberorosso.it - Il più grande distributore di alcolici degli Stati Uniti licenzia migliaia di dipendenti. Ma è giallo sulle modalità

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un vero terremoto per il mercato vinicolo statunitense, con il colosso della distribuzione dei superstatunitense, Southern Glazer’s, che - secondo il rivenditore di vini Gregory Stokes - avrebbe eliminato ben 3mila posizioni. Imenti hanno colpito principalmente la divisione dei vini pregiati, settore che negli ultimi anni aveva rappresentato un segmento chiave per il. Il tutto, secondo quanto riportato da diversi exsui social media, è avvenuto in modo repentino, persino attraverso riunioni via Zoom, e senza preavvisi ai supervisori. Le difficoltà economiche e la crisi dei consumi sembrano aver scatenato una reazione drastica che potrebbe avere effetti dirompenti sull’intera filiera.