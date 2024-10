Ignoranti climatici. Perché del clima e di Valencia non ce ne importa davvero nulla, neppure a tavola (Di giovedì 31 ottobre 2024) Diciamolo chiaramente: del clima non frega niente a nessuno. Sfogli il giornale, arrivi a pagina 15, e sotto gli effetti della distrazione leggi una notizia che non è più percepita come tale: l’Amazzonia sta morendo di sete, il livello dell’acqua dei suoi fiumi è al minimo storico, le autorità locali hanno deciso che nei prossimi cinque anni il Rio delle Amazzoni verrà dragato ininterrottamente per rendere il suo letto più profondo. In tal modo si spera che anche durante le siccità, che saranno sempre più intense e frequenti, persone e merci possano continuare a circolare in quella che viene considerata l'autostrada d'acqua del Brasile. A Valencia in otto ore è caduta la pioggia di un anno, i morti sono stati un centinaio, i dispersi decine, i fiumi hanno inondato le zone est e sud della città spagnola, le foto ritraggono decine di auto una sopra l'altra travolte dai flussi marroni. Gamberorosso.it - Ignoranti climatici. Perché del clima e di Valencia non ce ne importa davvero nulla, neppure a tavola Leggi tutto 📰 Gamberorosso.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Diciamolo chiaramente: delnon frega niente a nessuno. Sfogli il giornale, arrivi a pagina 15, e sotto gli effetti della distrazione leggi una notizia che non è più percepita come tale: l’Amazzonia sta morendo di sete, il livello dell’acqua dei suoi fiumi è al minimo storico, le autorità locali hanno deciso che nei prossimi cinque anni il Rio delle Amazzoni verrà dragato ininterrottamente per rendere il suo letto più profondo. In tal modo si spera che anche durante le siccità, che saranno sempre più intense e frequenti, persone e merci possano continuare a circolare in quella che viene considerata l'autostrada d'acqua del Brasile. Ain otto ore è caduta la pioggia di un anno, i morti sono stati un centinaio, i dispersi decine, i fiumi hanno inondato le zone est e sud della città spagnola, le foto ritraggono decine di auto una sopra l'altra travolte dai flussi marroni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il meteorologo Giuliacci: «Anche per le aziende ilè una sfida. Possiamo cominciare riducendo gli sprec…; I politici negazionisti dele la tempesta dell'ignoranza; Perché non prendiamo abbastanza sul serio il cambiamento climatico; Perché è difficile comunicare la crisi climatica; Il giornalismo che fa male all’informazione e al Pianeta; Il negazionismo climatico non è un’opinione ma una falsa notizia: per me l’odg deve intervenire; Approfondisci 🔍

Violenta grandinata in Spagna, le impressionanti immagini del maltempo: danni alle auto e scuole chiuse

(msn.com)

La devastazione sotto i nostri occhi è frutto di una «goccia fredda» che si è staccata dalle correnti. Un fenomeno raro che adesso è diventato la normalità.

Alluvione Valencia, il sopravvissuto: «Il negazionismo del cambiamento climatico ha prevalso, morti potevano essere evitati»

(msn.com)

«Pazzesco, hanno aspettato a dare l’allarme, hanno fatto finta di nulla. Molte morti potevano essere evitate. C’è chi ha perso la vita dentro le automobili. Tutto ...

Temperature sempre più instabili, arriva l'estate di San Martino in anticipo

(tecnologia.libero.it)

L'arrivo dell'astate di San Martino a fine ottobre, anziché verso la metà di novembre, è il segno di una crisi climatica sempre più grave ...

L’Uomo e il Clima, la necessità di una riflessione

(cdt.ch)

Della conferenza stampa di presentazione del festival diffuso L’Uomo e il Clima, ci è rimasta impressa ... di anni». Anche perché oggi viviamo in una «aberrazione climatica antropogenica». Sì, come ...