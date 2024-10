Fregene ripiantumazione del pino tagliato sul piazzale della Chiesa dell’Assunta

Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it

Fiumicino, 31 ottobre 2024 – Sarà ripiantumato lunedì 4 novembre alle 15, ilsolo poche settimane fa, sul. L'albero era stato colpito dall'Armillaria, un parassita che distrugge le radici e si era reso necessario l'abbattimento per motivi di sicurezza. "Con laprevista per lunedì 4 novembre, restituiamo alla città un nuovo, simbolo dell' attenzione e dell'impegno di questa Amministrazione verso il verde urbano", dichiara l'assessore all' ambiente, Stefano Costa.