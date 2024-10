Foggia | arrestato il pirata della strada che ha ucciso un ciclista VIDEO

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha 77 anni l’assassino di Roberto Casiello. Il61enne è stato investito elungo la statale 17, trae Lucera. L’incidente mortale è avvenuto lunedì e l’anziano, originario di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è accusato di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistrole mortale e omicidiole. Secondo quel che è stato ricostruito, il 77enne ha speronato con la sua auto il. Dopo l’impatto, violento, non si è preoccupato delle conseguenze. Nonostante la consapevolezza di quel che era accaduto, non si è fermato per soccorrere il 61enne e ha proseguito indifferente. Le lesioni provocate dall’urto non hanno lasciato scampo alla vittima.