Dalla crisi di Volkswagen allo stop degli incentivi auto | Così è un cataclisma occupazionale

Un cane che si morde la coda. La crisi del settore automotive sembra destinata a peggiorare, a meno che non si interrompa bruscamente con qualche idea geniale il loop che si è venuto a creare. Di che cosa stiamo parlando? Della crisi del comparto auto mondiale scatenata dal passaggio

Volkswagen in crisi: l’utile operativo del terzo trimestre crolla del 42%

Volkswagen crolla con l’utile operativo del terzo trimestre a picco del 42% e taglia fabbriche e stipendi (10%). In Italia intanto va in scena la querelle che rischia di esplodere tra Stellantis e Par ...

Non solo Volkswagen, ecco perché il governo Scholz è sull’orlo di una crisi di nervi

La bufera dentro Volkswagen è cuore e simbolo di una delle peggiori crisi economiche della Germania dal dopoguerra.

Volkswagen, l’utile crolla del 63,7% nel terzo trimestre del 2024: pesano le minori vendite in Cina

Volkswagen ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con ricavi per 78,5 miliardi di euro, in flessione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, e un utile in calo del 63,7%, a 1,58 miliardi di ...

Volkswagen fulminata dall'auto elettrica

La vicenda, di fatto, riflette la crisi del settore automotive in Europa, nel contesto della stagnazione dell'economia tedesca. E a incidere è anche il rallentamento della Cina, nonostante i big ...