Cosa sappiamo degli italiani fermati in Argentina con una neonata e cosa c’entra la Gpa reato universale

Le autorità argentine hanno bloccato due uomini e una donna che stavano per prendere un aereo con una bambina di pochi giorni: era nata con Gpa il 10 ottobre. Il fermo non deriva dal "reato universale" varato dal governo Meloni, ma dai normali controlli delle autorità argentine: nel Paese americano, la Gpa non è regolata in alcun modo.

Argentina, chi sono gli italiani fermati: «5.500 euro alla mamma per l'utero in affitto». L'oncologo è il papà biologico della bimba

Due cittadini italiani, un oncologo di Padova e il suo compagno, sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires mentre cercavano di salire a bordo di un aereo diretto a Parigi, per ...

Argentina, chi sono gli italiani fermati: «5.500 euro alla mamma per l'utero in affitto». Il papà è medico

Sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires, quando mancavano pochissimi minuti alla mezzanotte e quindi all'imbarco sul volo diretto a Parigi, da cui sarebbero poi rientrati in ...

