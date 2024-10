“Correre a Valencia avrebbe senso solo per un motivo”: i dubbi di Marc Marquez per l’ultima tappa del Motomondiale (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Sarebbe un errore parlare del Gran Premio di Valencia quando abbiamo perso vite umane e ci sono persone senza casa. Le altre cose, eventi, extrasportivi e non sportivi, passano completamente in secondo piano e le risorse vanno destinate lì. Sarebbe un errore Correre il GP, eticamente parlando”. Sono almeno 95 i morti nella regione di Valencia a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Gota frìa (cosa è) che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Il ciclone Dana ha colpito anche il circuito di Ricardo Tormo, dove ora si contano i primi danni. Con la volontà di arrivare al weekend con piene garanzie – come dichiarato da Nicolas Collado, direttore generale del circuito -, Marc Marquez ha lanciato il suo personale appello a Marca: “Sarebbe un errore parlare del Gran Premio di Valencia quando abbiamo perso vite umane e ci sono persone senza casa. Ilfattoquotidiano.it - “Correre a Valencia avrebbe senso solo per un motivo”: i dubbi di Marc Marquez per l’ultima tappa del Motomondiale Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Sarebbe un errore parlare del Gran Premio diquando abbiamo perso vite umane e ci sono persone senza casa. Le altre cose, eventi, extrasportivi e non sportivi, passano completamente in secondo piano e le risorse vanno destinate lì. Sarebbe un erroreil GP, eticamente parlando”. Sono almeno 95 i morti nella regione dia causa delle piogge torrenziali provocate dalla Gota frìa (cosa è) che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Il ciclone Dana ha colpito anche il circuito di Ricardo Tormo, dove ora si contano i primi danni. Con la volontà di arrivare al weekend con piene garanzie – come dichiarato da Nicolas Collado, direttore generale del circuito -,ha lanciato il suo personale appello aa: “Sarebbe un errore parlare del Gran Premio diquando abbiamo perso vite umane e ci sono persone senza casa.

