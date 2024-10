Spazionapoli.it - Conte e quel retroscena a Verona, parole dure nello spogliatoio: “Stagione da schifo”

Leggi tutto 📰 Spazionapoli.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Emerge undilo che è avvenuto ad agostodurante-Napoli: ledurissime usate daUn inizio di campionato scioccante. Questo ha vissuto il Napoli nella trasferta dialla prima giornata. Per molti è stata la 39a dello scorso campionato. Un incubo mai finito, che invece, fortunatamente, ha vissuto la sua ultima tappa proprio in casa dell’Hellas. Al Bentegodi è andato in scena l’ultimo atto di una tragedia che neanche Shakespeare con Romeo e Giuletta avrebbe immaginato. Il 3-0 subito insecondo tempo da incubo è stato propedeutico per il Napoli. Una salvezza, che ha mostrato ancora le evidenti lacune tecniche della squadra, ma soprattutto la condizione mentale di un gruppo crollato dopo lo scudetto dell’annata 2022-23.