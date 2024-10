Con Trump alla Casa bianca finiremo in uno stato di totale disordine (Di giovedì 31 ottobre 2024) di Enza Plotino Ma cosa sa un ricco, privilegiato, di come si vive fuori dal proprio mondo dorato e perfetto? Cosa sa un ricco, maschio, bianco di sanità universalistica, di salario minimo, di risparmio energetico, di welfare, di fame, fatica, vergogna? Nulla! E se un ricco, maschio, bianco decide di comprarsi un Paese, candidandosi alle elezioni politiche, cosa ci aspettiamo possa fare per tutte quelle fasce di popolazione di cui non ha nessuna esperienza né conoscenza? Nulla! Continuerà ad arricchire sé stesso e quelli della sua cerchia, a considerare le donne prede e non soggetti di diritto e a ritenere gli ultimi della terra degli “scrocconi” e profittatori. Ilfattoquotidiano.it - Con Trump alla Casa bianca finiremo in uno stato di totale disordine Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) di Enza Plotino Ma cosa sa un ricco, privilegiato, di come si vive fuori dal proprio mondo dorato e perfetto? Cosa sa un ricco, maschio, bianco di sanità universalistica, di salario minimo, di risparmio energetico, di welfare, di fame, fatica, vergogna? Nulla! E se un ricco, maschio, bianco decide di comprarsi un Paese, candidandosi alle elezioni politiche, cosa ci aspettiamo possa fare per tutte quelle fasce di popolazione di cui non ha nessuna esperienza né conoscenza? Nulla! Continuerà ad arricchire sé stesso e quelli della sua cerchia, a considerare le donne prede e non soggetti di diritto e a ritenere gli ultimi della terra degli “scrocconi” e profittatori.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Schwarzenegger e i «rinnegati» repubblicani che attaccanoe votano Harris; A pochi giorni dall'Election Day i sondaggi non indicano un favorito. In 32 milioni hanno già votato - Il reportage da Dearborn, la città del Michigan a maggioranza araba;cavalca la gaffe di Biden e sale su un camion spazzatura; Usa 2024: – 4, crescita a 2,8% non basta a rilanciare Harris;su camion spazzatura; Confiniremo in uno stato di totale disordine; Stati Uniti. Il voto per lae il fattore donna: vantaggio o svantaggio?; Approfondisci 🔍

Trump cavalca la gaffe di Biden e arriva in Wisconsin alla guida di un camion della spazzatura: «In onore suo e di Kamala»

(ilmessaggero.it)

Se gli elettori di Trump sono spazzatura, l'ex presidente degli Stati Uniti ha accolto la provocazione di Biden e, per chiamare a raccolta i suoi sostenitori, si è presentato in ...

Corsa alla Casa Bianca, su radio e tv Italia se ne parla ogni 11 minuti

(iltempo.it)

ROMA (ITALPRESS) – Il duello fra Donald Trump e Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti appassiona anche i media italiani.

Battute finali per la corsa alla Casa Bianca: Harris "mia America libera contro il caos"

(agi.it)

La vicepresidente degli Stati Uniti non ha parlato in particolare ai suoi elettori, ma a quelli che ancora non hanno deciso, tra indipendenti e Repubblicani anti trumpiani ...

Trump cavalca la gaffe di Biden e sale su un camion spazzatura

(rsi.ch)

Il candidato alla Casa Bianca sfrutta le parole del presidente democratico in merito agli elettori repubblicani – Harris in Carolina del Nord fa leva sull’unità della popolazione ...