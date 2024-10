Chiara Ferragni riparte dalla Spagna: premiata come fashion icon 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Chiara la conquistatrice. I latini dicevano “nemo propheta in patria” (nessuno è profeta in patria), riferendosi alla difficoltà di emergere nella propria terra natale. Un problema che solo 12 mesi non riguardava Chiara Ferragni ma oggi, dopo il caos Pandoro Gate e la separazione da Fedez, la capostipite delle influencer vive un momento difficile nel suo Paese. Una situazione che ha messo in ginocchio anche le sue attività (vedi la chiusura dello storico negozio di Milano) costringendo Ferragni a volgere lo sguardo oltre confine per un’operazione di rilancio, con particolare attenzione a Grecia (dove recentemente ha aperto un nuovo negozio) e Spagna. La Spagna “seconda casa” E proprio in Spagna Chiara sta vivendo un periodo di grande successo. Quotidiano.net - Chiara Ferragni riparte dalla Spagna: premiata come fashion icon 2024 Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024)la conquistatrice. I latini dicevano “nemo propheta in patria” (nessuno è profeta in patria), riferendosi alla difficoltà di emergere nella propria terra natale. Un problema che solo 12 mesi non riguardavama oggi, dopo il caos Pandoro Gate e la separazione da Fedez, la capostipite delle influencer vive un momento difficile nel suo Paese. Una situazione che ha messo in ginocchio anche le sue attività (vedi la chiusura dello storico negozio di Milano) costringendoa volgere lo sguardo oltre confine per un’operazione di rilancio, con particolare attenzione a Grecia (dove recentemente ha aperto un nuovo negozio) e. La“seconda casa” E proprio insta vivendo un periodo di grande successo.

