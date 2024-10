Capello: “L’Inter quest’anno corre, prima scattava. Occhio al Napoli” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fabio Capello ha condiviso le sue impressioni sulL’Inter all’inizio della stagione, evidenziando un cambiamento notevole nel modo di giocare della squadra. “quest’anno L’Inter corre, mentre l’anno scorso scattava. Senza una corsa intensa, è difficile ottenere risultati. La scorsa stagione era quasi impossibile segnare contro di loro, grazie a una difesa che rientrava rapidamente e chiudeva gli spazi“. Capello ha anche sottolineato che, nonostante alcune difficoltà iniziali, “ci sono piccoli problemi, ma c’è tempo per correggerli“. La sua analisi suggerisce una fiducia nel potenziale della squadra, ma anche una consapevolezza che il lavoro da fare non è trascurabile. Capello sulla corsa scudetto: “Napoli difficile da battere” Parlando della corsa per lo Scudetto, Capello non si è mostrato timido nel riconoscere le sfide che L’Inter dovrà affrontare. Leggi tutto 📰 Ilnerazzurro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fabioha condiviso le sue impressioni sulall’inizio della stagione, evidenziando un cambiamento notevole nel modo di giocare della squadra. “, mentre l’anno scorso. Senza una corsa intensa, è difficile ottenere risultati. La scorsa stagione era quasi impossibile segnare contro di loro, grazie a una difesa che rientrava rapidamente e chiudeva gli spazi“.ha anche sottolineato che, nonostante alcune difficoltà iniziali, “ci sono piccoli problemi, ma c’è tempo perggerli“. La sua analisi suggerisce una fiducia nel potenziale della squadra, ma anche una consapevolezza che il lavoro da fare non è trascurabile.sulla corsa scudetto: “difficile da battere” Parlando della corsa per lo Scudetto,non si è mostrato timido nel riconoscere le sfide chedovrà affrontare.

