Bonus Natale, a chi spetta e cosa fare per ottenerlo: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A chiil? E quali sono le procedure per? A spiegarlo è una circolare, che illustra requisiti e dettagli per chiedere e ottenere il contributo da 100 euro previsto per alcuni lavoratori dipendenti. Ilva richiesto al datore di lavoro, che poi provvederà ad erogarlo insieme alla tredicesima.al lavoratore dichiarare le condizioni che li fanno rientrare nella platea dei beneficiari e che consistono nell’avere un reddito fino a 28mila euro, far parte di un nucleo familiare composto da due coniugi in cui uno è fiscalmente a carico dell’altro, insieme ad almeno un figlio o una figlia o essere in una famiglia monogenitoriale, avere capienza fiscale, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.