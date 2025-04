Bernabé | Primo gol? Me l’aspettavo così! Oggi partita molto bella

Bernabé ha parlato dopo Parma-Inter, sfida della trentunesima giornata di campionato andata in scena allo stadio Tardini e terminata 2-2 con lo spagnolo in gol. Ecco la sua disamina post-partita, affidata a DAZNASPETTATIVA RISPETTATA – Adrián Bernabé è intervenuto così al termine di Parma-Inter: «Se mi aspettavo così il Primo gol in Serie A? Me l'aspettavo così, da lontano. Un tiro che mi piace fare e che provo spesso anche in allenamento, sono molto contento per come è andata. Se sono più un 6 o un 8? Ci sono partite in cui mi sento meglio come regista e altre come trequartista. La cosa che mi piace di più è non dare riferimento agli avversari, a me piace più giocare come mezzala. Non penso che siamo cambiati tanto con Chivu, siamo gli stessi ma con qualche giocatore nuovo che sta facendo la differenza.

