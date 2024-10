Assassin’s Creed, Ubisoft vuole rilasciare un nuovo capitolo ogni 6 mesi, rivela un insider (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il noto giornalista ed insider Tom Henderson ha ribadito che Ubisoft ha intenzione di pubblicare un nuovo gioco di Assassin’s Creed ogni sei mesi, cercando in questo modo di aumentare le entrate in modo consistente. Nel commentare la delicata situazione in cui si trova al momento il publisher francese, Henderson ha affermato che la società ha in programma il rilascio di ben 5 nuovi capitoli della serie con protagonisti gli assassini ed i templari nei prossimi 10 anni. Stando alle informazioni in possesso da Tom Henderson, in quel di Ubisoft sono già in sviluppo attivo diversi giochi di Assassin’s Creed, tra i quali troviamo anche il Remake di Black Flag ed un nuovo progetto puramente multiplayer. Game-experience.it - Assassin’s Creed, Ubisoft vuole rilasciare un nuovo capitolo ogni 6 mesi, rivela un insider Leggi tutto 📰 Game-experience.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il noto giornalista edTom Henderson ha ribadito cheha intenzione di pubblicare ungioco disei, cercando in questo modo di aumentare le entrate in modo consistente. Nel commentare la delicata situazione in cui si trova al momento il publisher francese, Henderson ha affermato che la società ha in programma il rilascio di ben 5 nuovi capitoli della serie con protagonisti gli assassini ed i templari nei prossimi 10 anni. Stando alle informazioni in possesso da Tom Henderson, in quel disono già in sviluppo attivo diversi giochi di, tra i quali troviamo anche il Remake di Black Flag ed unprogetto puramente multiplayer.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:pubblicare un nuovo Assassin'sogni 6 mesi, dice un noto insider;sarebbe pronta a pubblicare un nuovo Assassin'sogni sei mesi per i prossimi 10 anni; Tutto quello che sappiamo su Assassin'sShadows; Assassin'sShadows è pieno di bug?spera di vendere 10 milioni di copie; Assassin's: vari remake sono in sviluppo, conferma; Chifermare i ninja di? Al via la petizione per cancellare Assassin'sShadows. Ecco perché; Approfondisci 🔍

Ubisoft vuole pubblicare un nuovo Assassin's Creed ogni 6 mesi, dice un noto insider

(msn.com)

Un insider ribadisce un'informazione già trapelata in precedenza, ovvero che Ubisoft avrebbe intenzione di lanciare un nuovo Assassin's Creed ogni 6 mesi nel prossimo periodo.

Ubisoft sarebbe pronta a pubblicare un nuovo Assassin's Creed ogni sei mesi per i prossimi 10 anni

(it.ign.com)

La serie di Assassin's Creed non si trova nel suo migliore periodo di forma, tra i risultati commerciali buoni ma non eccezionali di Mirage e le forti critiche ricevute da Shadows, che tra l'altro han ...

Assassin's Creed Shadows «è già completo», ma costerà altri €20 milioni

(msn.com)

Il caso del rinvio di Assassin's Creed Shadows è stata la proverbiale goccia in un anno davvero complicato per Ubisoft, ma l'azienda promette che il nuovo capitolo della saga sarà puntuale e non verrà ...

Ubisoft cancella l’accesso anticipato a Assassin’s Creed: Shadows

(techprincess.it)

Altra tegola per Assassin's Creed Shadow, Ubisoft cancella l'accesso anticipato al gioco. Giocatori furiosi in rete.