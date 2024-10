Arrestato con un bottino “stupefacente”: un chilo di barrette di cioccolata e biscotti ai funghi allucinogeni (Di giovedì 31 ottobre 2024) A casa aveva un vero “magazzino” pieno di qualsiasi tipo di droga e così un grossista di 30 anni è stato Arrestato dalla polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Milano, durante un’indagine finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacente. barrette di cioccolato e biscotti ai funghi allucinogeni Tra le sostanze stupefacenti più singolari, ritrovate a disposizione del 30enne “grossista” in via Plezzo nella zona Comasina, le barrette di cioccolata e i biscotti ai funghi allucinogeni, per un peso complessivo di oltre un chilo. Inoltre i poliziotti hanno trovato 4 kg di pasticche di ecstasy, 1. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) A casa aveva un vero “magazzino” pieno di qualsiasi tipo di droga e così un grossista di 30 anni è statodalla polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Milano, durante un’indagine finalizzata a contrastare il traffico di sostanzedi cioccolato eaiTra le sostanze stupefacenti più singolari, ritrovate a disposizione del 30enne “grossista” in via Plezzo nella zona Comasina, ledie iai, per un peso complessivo di oltre un. Inoltre i poliziotti hanno trovato 4 kg di pasticche di ecstasy, 1.

Milano, arrestato con un chilo di barrette di cioccolata e biscotti ai funghi allucinogeni

Barrette di cioccolata e biscotti ai funghi allucinogeni (oltre 1kg). E' il 'bottino' di un grossista, 30 anni, della droga sintetica arrestato dalla polizia, ...

Sbarca dalla nave a Olbia con un chilo di cocaina: arrestato

Olbia Ii finanzieri del gruppo di Olbia, nell'ambito delle operazioni di sbarco delle navi provenienti dai porti di Civitavecchia e Livorno, hanno arrestato n flagranza di reato un uomo residente a Ro ...

Cisterna, arrestato nel quartiere San Valentino incensurato con 13 chili di cocaina e 2 di hashish

Dei movimenti sospetti all’interno del quartiere San Valentino, a Cisterna di Latina, hanno permesso agenti della squadra Mobile della questura pontina di arrestare un giovane ...

Nasconde un chilo di cocaina in una scatola di scarpe, arrestato

ed un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato dalla locale Autorita’ ...