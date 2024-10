Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 31 ottobre (Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 31 ottobre Kemal viene arrestato, mentre Emir lo provoca in carcere, cercando di distruggerlo psicologicamente. Nihan cerca di convincere Galip a ritirare le accuse, e l’avvocato Zehra si offre di difendere Kemal, proponendo di avviare una causa per il riconoscimento della paternità. Chi è Nihan di Endless Love? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 31 ottobre Leggi tutto 📰 Zon.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi31Kemal viene arrestato, mentre Emir lo provoca in carcere, cercando di distruggerlo psicologicamente. Nihan cerca di convincere Galip a ritirare le accuse, e l’avvocato Zehra si offre di difendere Kemal, proponendo di avviare una causa per il riconoscimento della paternità. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice.

