Anna Falchi, chi è il nuovo e giovane fidanzato Simone Barbato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anna Falchi ha ritrovato l'amore dopo la relazione con Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini, la showgirl, 52 anni, è stata fotografata a Roma in compagnia del suo nuovo fidanzato Simone Barbato, psicologo 34enne. Dagli scatti diffusi dal settimanale Diva e Donna sembra che i tra i due, immortalati tra baci ed effusioni, ci sia già una grande complcità. Scopriamo tutti i dettagli. Anna Falchi: chi è il nuovo fidanzato Simone Simone Barbato è uno psicologo clinico e digitale, tra i co-fondatori di un'azienda che opera proprio nel settore della psicologia digitale. Oltre a essere stato docente dell'Università di Cassino, vanta una partecipazione come "hunter" nella prima stagione dello show di Amazon Prime Video Celebrity Hunted: Caccia all'uomo prodotto da Endemol Shine.

