Alluvione in Spagna, i morti salgono a 105: "Trovati corpi nelle auto e nei garage" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Valencia, 31 ottobre 2024 – Sempre più tragico il bilancio dei morti delle alluvioni che hanno colpito la Spagna, salito a 105 con altri dieci cadaveri sono infatti stati Trovati oggi a Valencia, come ha spiegato il sindaco María José Catalá. Otto persone, tra cui un agente della polizia, sono state rinvenute senza vita in un garage. Le ricerche dei dispersi vanno avanti senza sosta nella provincia di Valencia e in quelle vicine di Castiglia-La Mancia e Malaga. Alle operazioni di soccorso partecipano un migliaio di soldati dell'Unità militare di emergenza, oltre a migliaia di guardie civili, vigili del fuoco e agenti di polizia. "corpi nei veicoli" Il ministro della Difesa Margarita Robles ha dichiarato alla stazione radio Cadena Ser che un'unità militare specializzata sta setacciando il fango e i detriti con cani antidroga nelle zone più colpite.

