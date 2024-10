Vomero: L’accoltellamento di via Morghen per litigi in famiglia. Carabinieri arrestano 46enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arrestato un uomo per lesioni personali aggravate con arma bianca: screzi familiari dietro L’accoltellamento di un giovane Questa notte i Carabinieri del nucleo operativo e della pmz della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per lesioni personali aggravate con arma bianca V. R., 46enne dei Quartieri spagnoli già noto alle forze dell’ordine. I fatti sono quelli avvenuti e, raccontati ieri, a via Morghen quando un 21enne era rimasto ferito da 5 fendenti da uno sconosciuto. Tramontata l’ipotesi dell’aggressione per motivi di viabilità. Dalle indagini dei militari, coordinati dalla procura di Napoli, è emerso che i 2 protagonisti della vicenda si conoscessero. Il motivo dell’aggressione pare sia riconducibile a screzi di natura familiare. Puntomagazine.it - Vomero: L’accoltellamento di via Morghen per litigi in famiglia. Carabinieri arrestano 46enne Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arrestato un uomo per lesioni personali aggravate con arma bianca: screzi familiari dietrodi un giovane Questa notte idel nucleo operativo e della pmz della compagnia Napolihanno arrestato per lesioni personali aggravate con arma bianca V. R.,dei Quartieri spagnoli già noto alle forze dell’ordine. I fatti sono quelli avvenuti e, raccontati ieri, a viaquando un 21enne era rimasto ferito da 5 fendenti da uno sconosciuto. Tramontata l’ipotesi dell’aggressione per motivi di viabilità. Dalle indagini dei militari, coordinati dalla procura di Napoli, è emerso che i 2 protagonisti della vicenda si conoscessero. Il motivo dell’aggressione pare sia riconducibile a screzi di natura familiare.

