VIDEO | Perdita d'acqua in via Cosimo Cristina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancora una Perdita d'acqua tra le strade della città. Una segnalazione arriva da via Cosimo Cristina a Santa Lucia sopra Contesse dove questa mattina si è registrato il disservizio. Il caso è già stato segnalato ad Amam per gli interventi di riparazione. Messinatoday.it - VIDEO | Perdita d'acqua in via Cosimo Cristina Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancora unad'tra le strade della città. Una segnalazione arriva da viaa Santa Lucia sopra Contesse dove questa mattina si è registrato il disservizio. Il caso è già stato segnalato ad Amam per gli interventi di riparazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:d'in via Cosimo Cristina; L’zampilla sino al secondo piano. Chiamata l’Amam; Nuoro fada tutte le parti: lo scandalo di via Santa Barbara, via Lombardia e via Piemonte –di Massa Lubrense,d'a Sant'Agata: prestare grande attenzione; Si rompe una tubatura, ingentedia Sambuceto []; Il. Esclusiva. Teano allagata dalle promesse e dalle perdite idriche: il dramma e il motivo delle bollette salate.; Approfondisci 🔍

Una donna trascinata via dal fiume d'acqua a Valencia. Video

(tg.la7.it)

Tra le immagini più drammatiche che in queste ore stanno documentando il disastro del maltempo nel sud della Spagna, c'è quello di una donna che, a Valencia , viene trascinata via dalla furia ...

L’acqua zampilla sino al secondo piano. Chiamata l’Amam VIDEO

(msn.com)

La società stata avvisata e dovrebbe giungere sul posto in tempi brevi The post L’acqua zampilla sino al secondo piano. Chiamata l’Amam VIDEO appeared first on Tempostretto.

Messina, esplode tubo a Santa Lucia VIDEO

(tempostretto.it)

MESSINA – Effetto geyser. “Da un mese perdite d’acqua e ora il tubo è esploso in via Cosimo Cristina a Santa Lucia. Lo abbiamo segnalato ad Amam ma senza risultati”. Questa la segnalazione di alcuni ...

Perdite d’acqua in Italia: ecco tecnologie e norme necessarie

(agendadigitale.eu)

Un primo passo per provare a risolvere il problema delle perdite d'acqua sarebbe l’introduzione di normative che obblighino le aziende idriche a investire in tecnologie di monitoraggio e a ridurre le ...